Стала известна судьба сделавшей себе операцию блокадницы в Ленобласти

Бабушке с онкозаболеванием, которая сама себе сделала операцию в Выборге, оказывают сейчас всю необходимую медицинскую помощь. Об этом сайту kр.ru сообщили в комитете по здравоохранению Ленинградской области.

«Сейчас бабушке оказывается вся необходимая помощь. Врачи стараются максимально облегчить ее состояние. Мы же проводим проверку по данному факту», — заявили в ведомстве.

Там также рассказали, что плановая операция у пенсионерки не состоялась, поскольку у нее были нехорошие анализы. Из-за выявленного ковида операцию перенесли.

Ранее работница скорой помощи Виктория Шутова на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала о том, что приехала по вызову к блокаднице, которая самостоятельно вспорола себе живот. Бабушка пошла на такой шаг, поскольку страдает от онкологии, но медпомощи не дождалась.

«Бабуля сама себе проводит хирургическое вмешательство — лапароцентез — с целью облегчить состояние. То есть делает надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке с целью вывода жидкости», — написала Шутова.

Пенсионерка не была уверена в успехе операции, поэтому написала предсмертную записку, в которой попросила не винить родственников в случившемся.

Источник фото: соцсеть «ВКонтакте»

Шутова также отметила, что с бабушкой сейчас все в порядке, она в больнице. Медработница добавила, что у нее заботливые родственницы. Также Шутова написала, что блокаднице нужна достойная паллиативная помощь.