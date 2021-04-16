«Умер ужасной смертью». Дочь утонувшего в грязи жителя Брянска призвала наказать виновных

В Брянске 49-летний местный житель утонул в яме с грязью. Его дочь в беседе с «360» заявила, что хочет привлечь к ответственности людей, по вине которых мужчина погиб.

О смерти отца девушка узнала от его сестры по телефону. Родственницу попросили приехать на опознание.

«Я связалась с участковым по данному делу. И он мне сказал, что передал материалы в Следственный комитет. Хочу привлечь к ответственности тех людей, по вине которых мой отец умер такой ужасной смертью», — сказала дочь погибшего.

Очевидцы рассказали ей, что случаи попадания в грязевую яму уже были. Однако людям удалось выбраться.

В яму с грязью 49-летний брянчанин упал возле забора частной парковки. Мужчина утонул. Его дочь назвала ситуацию абсурдной и сравнила ее со Средневековьем.