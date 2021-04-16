Житель Брянска утонул в яме с грязью по дороге домой

49-летний брянчанин упал в яму с грязью около забора частной парковки и утонул. Это произошло вечером 7 апреля, когда мужчина возвращался домой. Об этом рассказала его дочь на своей странице во «ВКонтакте».

«Вы представляете, насколько эта ситуация абсурдна и не укладывается в моей голове! В век, когда мы можем разблокировать свои мобильные телефоны от лица, летать на самолетах, мы также, получается, живем в Средневековье, когда человек просто может упасть в яму и не выбраться оттуда», — написала она.

Источник фото: «ВКонтакте»

Потерявшая отца дочь уточнила, что в тот вечер в Брянске шел дождь со снегом. Она выразила надежду на полное расследование причин смерти отца.

По словам местных жителей, раньше люди уже попадали в эту яму, но все выбирались из нее живыми. Это первый смертельный случай. Как сообщил паблик «Типичный Брянск» во «ВКонтакте», место гибели мужчины до сих пор не огородили.