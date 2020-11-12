12 ноября 2020, 21:29
Умер сценарист Мирошниченко
Сценарист и драматург Юрий Мирошниченко скончался в 78 лет. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на Союз кинематографистов России.
Его коллеги выразили соболезнования всем близким людям сценариста.
Известно, что в 1989 году он получил звание лучшего драматурга России. Также его признали заслуженным работником культуры.
Ранее стало известно, что бывший ректор и президент Дальневосточного государственного технического университета (ДВГТУ) Геннадий Турмов скончался во Владивостоке.