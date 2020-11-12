Умер сценарист Мирошниченко

Его коллеги выразили соболезнования всем близким людям сценариста.

Известно, что в 1989 году он получил звание лучшего драматурга России. Также его признали заслуженным работником культуры.

Ранее стало известно, что бывший ректор и президент Дальневосточного государственного технического университета (ДВГТУ) Геннадий Турмов скончался во Владивостоке.