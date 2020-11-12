12 ноября 2020, 15:04
Умер бывший ректор ДВГТУ Геннадий Турмов
Бывший ректор и президент Дальневосточного государственного технического университета (ДВГТУ) Геннадий Турмов скончался во Владивостоке. Об этом сообщило ИА PrimaMedia со ссылкой на Пушкинский театр Дальневосточного федерального университета в Instagram.
По данным газеты «Известия», ему было 69 лет. Турмов долгое время болел онкологией.
«Ушел мечтатель, преображавший наш город, способный созидать и совершать добрые дела!» — говорится в сообщении.