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    12 ноября 2020, 15:04

    Умер бывший ректор ДВГТУ Геннадий Турмов

    Дарья Морозова

    Бывший ректор и президент Дальневосточного государственного технического университета (ДВГТУ) Геннадий Турмов скончался во Владивостоке. Об этом сообщило ИА PrimaMedia со ссылкой на Пушкинский театр Дальневосточного федерального университета в Instagram.

    По данным газеты «Известия», ему было 69 лет. Турмов долгое время болел онкологией.

    «Ушел мечтатель, преображавший наш город, способный созидать и совершать добрые дела!» — говорится в сообщении.