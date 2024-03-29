Происшествия 29 марта 2024, 16:48 Умер спасавший людей из «Крокуса» неравнодушный прохожий Mash: спасший людей из горящего «Крокуса» Карен Енгибарян умер РИА «Новости»

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Сотрудник московской компании по установке наружной рекламы Карен Енгибарян спас людей из горящего «Крокус Сити Холла» после теракта. Но в ходе работы он надышался угарным газом и подхватил инфекцию, так как отдал свою куртку одному из пострадавших. Оба фактора привели к осложнениям, и мужчина умер в одной из московских больниц. Подробности о его героическом поступке рассказал Telegram-канал Mash.

По данным авторов, в день теракта Карен Енгибарян находился недалеко от «Крокус Сити Холла». Он прибежал к уже полыхающему зданию и через центральный вход вытаскивал людей, передавая их медикам, возвращаясь за новыми пострадавшими в задымленное здание.

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Одному из спасенных герой отдал верхнюю одежду. Домой Карен Енгибарян вернулся только под утро. От попавшего в легкие угарного газа и нахождении на холоде долгое время мужчина сильно заболел.

Приехавшая бригада скорой помощи обнаружила у него высокую температуру и забрала в больницу. Предварительным диагнозом медики назвали острую инфекцию дыхательных путей.

За жизнь спасителя людей врачи боролись несколько дней, но его состояние только ухудшалось. Карен Ебингарян скончался.

Церемония прощания пройдет в ближайшую субботу, 30 марта в Армянском храмовом комплексе Москвы. Карен был верующим человеком, часто посещал церковь и участвовал в литургиях.

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 143 человека. Лечение в больницах Московской области продолжают 70 пострадавших.