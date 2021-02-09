Умер пациент ростовской клиники, у которого достали ручку из головы

Мужчина, который был госпитализирован в ростовскую клинику с воткнутой в мозг шариковой ручкой, скончался. Об этом «360» сообщили во ФСИН.

Пациент, которому ростовские медики ранее с использованием новейшего оборудования провели операцию по извлечению из глаза и головного мозга инородного предмета, скончался. Информацию об этом подтвердил представитель службы исполнения наказаний. Во ФСИН сообщили, что пострадавший содержался в ростовском СИЗО-3, где и получил травму. Мужчина рассказывал, что воткнул себе ручку в глаз, когда находился в состоянии нервного срыва.

«По факту произошедшего проводится проверка, материалы которой направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения», — сообщили в пресс-службе ФСИН.

Мужчину доставили в больницу на машине скорой помощи. Команда нейрохирургов установила, что ручка, повредившая глазное яблоко, вошла в мозг на всю полость черепа. Инородный предмет занимал место от передней до задней черепной ямки. Медики заявили, что шариковая ручка прошла в миллиметре от важных сосудов и ствола головного мозга. Чтобы извлечь ее, врачам пришлось провести кропотливую работу. Однако в итоге медикам все же не удалось спасти жизнь мужчины.