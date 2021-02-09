Хирурги спасли пациента с проникшей в мозг через глаз шариковой ручкой

Ростовские нейрохирурги спасли 37-летнего пациента с воткнутой в мозг шариковой ручкой. Мужчину доставили в больницу каретой скорой помощи, сообщил сайт kp.ru.

Уточняется, что пострадавшего привезли без сознания. Врачи выяснили, что инородное тело, повредив глазное яблоко, проникло в мозг на всю полость черепа. Оно занимало место от передней до задней черепной ямки.

«Ювелирная операция по извлечению инородного предмета из глаза и головного мозга проводилась с помощью новейшего медицинского оборудования», — отметили медики.

По их словам, ручка прошла в миллиметре от очень важных сосудов и ствола головного мозга. Хирургам пришлось выполнить очень кропотливую работу, чтобы извлечь инородный предмет. Операцию проводили нейрохирурги Адель Аль Хаммади и Борис Матевосян. Их консультировали заведующий отделением нейрохирургии Виталий Зайцев и врач-офтальмолог Татьяна Пащенко.

Также в команде работали анестезиолог Игорь Ветошкин, анестезистка Марина Инкина и младшая операционная медсестра Татьяна Тихая. Когда операция была окончена, пациенту провели контрольное обследование на компьютерном томографе. Сейчас ростовчанин находится в реанимации.