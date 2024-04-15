Происшествия 15 апреля 2024, 15:34 Умер легендарный летчик-испытатель Анатолий Квочур Летчик-испытатель Ковчур скончался на 72-м году жизни Anvar Galeev/Russian Look / Global Look Press

Читать 360tv в

Летчик-испытатель, Герой России Анатолий Квочур ушел из жизни в возрасте 71 года. Об этом первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, Герой Российской Федерации умер в ночь на 15 апреля. За свою жизнь Квочур испытал больше 90 типов и модификаций самолетов, а также установил 11 мировых рекордов на сверхзвуковом истребителе Су-27.

Реклама

«В биографии Анатолия Николаевича Квочура много выдающихся достижений на самолетах разных типов. На МиГ-29 — достижение в 1982 году предельной по прочности самолета перегрузки в девять (!) единиц», — указал Бондарев.

Зампред оборонного комитета Совфеда напомнил, что Квочур поднимался в воздух на палубном варианте истребителя МиГ-29, а также впервые в СССР совершил взлет и посадку с палубы авианосца «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» в ночное время.

Ранее в возрасте 89 лет умер космонавт Владимир Аксенов. Президент Владимир Путин выразил соболезнования его семье. Он отметил, что Аксенов внес существенный вклад в реализацию отечественной космической программы, сообщил RT.