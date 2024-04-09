Общество 09 апреля 2024, 20:52 Умер советский космонавт Владимир Аксенов Космонавт Владимир Аксенов умер в возрасте 89 лет РИА «Новости»

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Космонавт, дважды герой Советского Союза Владимир Аксенов умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале Роскосмоса.

«На 90-м году жизни ушел от нас целеустремленный, требовательный, исполнительный и справедливый человек, всегда готовый прийти на помощь людям», — указали в госкорпорации.

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Глава Роскосмоса Юрий Борисов отметил, что Владимир Анохин заслужил авторитет и глубокое уважение среди коллег благодаря своему опыту и знаниям.

Аксенов совершил свой первый полет в космос на корабле «Союз-22» с 15 по 23 сентября 1976 года. Первый испытательный полет на новом космическом корабле «Союз Т-2» — в июне 1980 года.

Владимир Аксенов также участвовал в разработке и испытаниях космических кораблей «Восток», «Восход», «Союз» и станции «Салют». В 1988 году он покинул отряд космонавтов в связи с выходом на пенсию. Аксенов — дважды Герой Советского Союза.