Эксклюзив 30 января 2024, 21:23 Улицу перекрыли из-за подозрительного предмета на востоке Москвы Источник «360»: на востоке Москвы перекрыли улицу из-за подозрительного предмета

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В московском районе Измайлово обнаружили подозрительный предмет. Из-за находки полиция перекрыла улицу для машин и пешеходов. Об этом сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

По его словам, под аркой дома на Измайловском бульваре у театра Теней прохожие обнаружили подозрительный предмет, похожий на удлиненные батарейки, обмотанные монтажным скотчем. В устройстве виднелись провода.

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Полиция перекрыла Измайловский бульвар от 13-й до 15-й Парковой для людей и машин. На месте обнаружения работают кинологи с собаками.

В августе 2022 года полиция эвакуировала ОКБ имени Яковлева на Ленинградском проспекте из-за подозрительных предметов. Возле здания обнаружили два обмотанных проводами устройства, размером с пачку сигарет. Позже выяснилось, что это были муляжи.