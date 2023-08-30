Эксклюзив 30 августа 2023, 15:05 Подозрительный предмет обнаружили возле ОКБ имени Яковлева в Москве ОКБ имени Яковлева в Москве эвакуировали из-за подозрительного предмета РИА «Новости»

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Здание ОКБ имени Яковлева в Москве эвакуировали из-за обнаружения подозрительного предмета. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.

По его данным, возле здания на Ленинградском проспекте в районе Аэропорт нашли два белых предмета размером с пачку сигарет, обмотанных проводами. На место были вызваны городские службы.

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К моменту приезда экстренных служб из здания самостоятельно эвакуировались порядка двухсот человек.

UPD: прибывшие на место кинологи установили, что обнаруженный предмет является муляжом.

Ранее в поликлинике «РЖД-Медицина» в Москве также провели эвакуацию и проверку после сообщения о подозрительном предмете.