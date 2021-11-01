Трамвай загорелся на Чертановской улице в Москве

На Чертановской улице в Москве загорелся трамвай. Все произошло в районе остановки «Кировоградские пруды». Из-за случившегося пришлось на время приостановить движение транспорта на этом участке.

Как сообщили в Дептрансе столицы, около 21:15 в результате повреждения контактной сети произошло искрение провода на крыше трамвая. Обошлось без пострадавших, поскольку водитель успел вовремя среагировать и высадить из транспорта всех пассажиров.

По предварительным данным, причиной всему стал грузовик с прицепом, который оборвал контактную сеть. Оборвавшийся провод упал на крышу трамвайного вагона, произошло возгорание. Трамвай почти не пострадал, в нем обгорел только пластиковый кожух.

Огонь удалось оперативно ликвидировать. Сейчас аварийные службы восстанавливают контактную сеть трамваев на участке.

Ранее трамвай загорелся в Челябинске. По предварительным данным, произошло короткое замыкание проводки двигателя. Никто не пострадал, пассажиры успели вовремя эвакуироваться.