Трамвай загорелся в Челябинске

В Челябинске произошло возгорание в трамвае, передает ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

В ведомстве рассказали, что трамвай загорелся на пересечении Проспекта Победы и улицы Российской. По предварительной информации, пожар произошел из-за короткого замыкания проводки двигателя. На момент ЧП в салоне находились 20 человек. Они эвакуировались до приезда пожарников. В результате никто не пострадал.