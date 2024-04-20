Происшествия 20 апреля 2024, 16:57 Украинца задержали в Северной Осетии по подозрению в шпионаже ФСБ задержала в Северной Осетии украинца, подозреваемого в шпионаже РИА «Новости»

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На КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии задержали гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пограничное управления ФСБ по республике.

Предварительно, 36-летний мужчина собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о расположении личного состава и техники российской армии в зоне спецоперации.

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По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье о шпионаже. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. Суд уже арестовал мужчину.

Ранее за шпионаж задержали жителя ЛНР. Мужчина действовал в интересах иностранного государства, направляя информацию о дислокации российских войск сотрудникам ГУР Минобороны Украины.