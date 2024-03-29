29 марта 2024, 10:50
Собиравшего сведения о военных украинского шпиона задержали в ЛНР
ФСБ задержала в ЛНР украинского шпиона, который собирал сведения о военных
В ЛНР задержали местного жителя, который собирал информацию о российских военнослужащих и передавал данные Украине, сообщили в региональном управлении ФСБ РФ. Об этом написало РИА «Новости».
В ведомстве уточнили, что задержанный действовал в интересах иностранного государства. Он направлял информацию о дислокации ВС России сотрудникам ГУР Минобороны Украины.
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Силовики возбудили уголовное дело по статье о шпионаже. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
Накануне в Магаданской области сотрудники ФСБ задержали 75-летнего местного жителя. Его подозревают в публичном оправдании терроризма.
На Сахалине суд вынес приговор фигурантам уголовного дела об экстремизме. По данным ФСБ, иностранцы пропагандировали взгляды международной террористической группировки.
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