Происшествия 29 марта 2024, 10:50 Собиравшего сведения о военных украинского шпиона задержали в ЛНР ФСБ задержала в ЛНР украинского шпиона, который собирал сведения о военных РИА «Новости»

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В ЛНР задержали местного жителя, который собирал информацию о российских военнослужащих и передавал данные Украине, сообщили в региональном управлении ФСБ РФ. Об этом написало РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что задержанный действовал в интересах иностранного государства. Он направлял информацию о дислокации ВС России сотрудникам ГУР Минобороны Украины.

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