Украинский подросток соврал о минировании дома московского друга из-за ссоры в Counter-Strike

Подросток из Украины «заминировал» дом своего московского друга из-за ссоры в игре Counter-Strike, сообщило издание Baza. Парень направил данные о минировании в полицию, подписавшись фамилией этого друга. Полицейских удивило, что информатор как будто не боится публичности.

Столичные правоохранители с кинологом и собакой выехали по указанному адресу. На пороге их встретила удивленная мать девятиклассника. Взрывчатки специалисты не нашли. Выяснилось, что пару лет назад сын женщины познакомился в игре со своим ровесником из Украины и парни периодически играли в Counter-Strike онлайн.

Однако в 2022 году между друзьями пробежала черная кошка. Школьники сильно поругались из-за игры, которая их и свела, и украинец сгоряча посоветовал москвичу ждать полицейских. Через три недели он направил правоохранителям сообщение о минировании.

Ранее стало известно о том, что во Владимире за ложную информацию о минировании учреждения осудят экс-охранника больницы. Мужчина тоже руководствовался желанием отомстить: его уволили за распитие алкоголя на рабочем месте, и он решил позвонить в экстренные службы и солгать, что здание больницы якобы заминировано. Охранник стал фигурантом уголовного дела, ему грозит пять лет лишения свободы.