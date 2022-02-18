Бывшего охранника больницы во Владимире будут судить за ложные сообщения о минировании

Суд пройдет над бывшим охранником Клинической больницы скорой медицинской помощи во Владимире. Он сообщил ложную информацию о минировании учреждения. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Уточняется, что мужчина выпивал на рабочем месте, за что и был уволен. Чтобы отомстить, он три раза позвонил в экстренные службы и сообщил, что здание больницы якобы заминировано.

Туда выехали спасатели, но информация о взрывном устройстве не подтвердилась. На охранника завели уголовное дело, ему грозит до пяти лет тюрьмы.