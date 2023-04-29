Мир 29 апреля 2023, 22:17 Миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС посчитали провалом WSJ: в ООН назвали неудачной миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС РИА «Новости»

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В ООН уже несколько недель говорят о том, что инициатива Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) потерпела неудачу. Об этом сообщили в газете Wall Street Journal, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.

«На протяжении недель команда генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша говорит дипломатам и другим, что они считают, что инициатива МАГАТЭ потерпела неудачу», — отметили в публикации.

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По данным источников газеты, высокопоставленные чиновники всемирной организации еще в феврале говорили о планах взять на себя дипломатические обязательства в вопросе ЗАЭС. Глава ООН обсуждал с российской и украинской сторонами новые идеи по решению ситуации, уточнили в публикации.

Делегаты международной миссии находятся на Запорожской атомной станции на постоянной основе с осени 2022 года. Последняя ротация экспертов МАГАТЭ на объекте была 27 апреля. Накануне наблюдатели агентства сообщили, что бои в районе ЗАЭС все еще не прекратились. Неподалеку от станции взорвалась мина.