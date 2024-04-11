Происшествия 11 апреля 2024, 19:10 Украинский дрон атаковал КамАЗ в белгородском селе Гладков: КамАЗ загорелся после атаки дрона ВСУ в белгородском селе Кукуевка РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли КамАЗ в селе Кукуевка Валуйского городского округа с помощью дрона-камикадзе. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате взрыва водитель не пострадал, транспортное средство загорелось», — написал он.

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Глава региона отметил, что спецслужбы пока не могут приступить к тушению грузового автомобиля из-за возможных повторных воздушных атак со стороны Вооруженных сил Украины.

В минувшую среду украинские националисты сбросили взрывное устройство в поселке Ленинский Белгородской области. Повреждения получили легковой автомобиль и два частных дома. Среди местных жителей пострадавших нет.

Еще один беспилотник-камикадзе атаковал Белгородскую область 9 апреля. Дрон врезался в инфраструктурный объект связи в селе Графовка Краснояружского района.