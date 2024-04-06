Происшествия 06 апреля 2024, 21:54 Украинский беспилотный катер со взрывчаткой нашли у берегов Румынии Начиненный взрывчаткой украинский катер прибило к берегам Румынии РИА «Новости»

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У берегов Румынии обнаружили перевернутый беспилотный катер с опасным грузом на борту. Об этом сообщило издание «Военное обозрение» со ссылкой на румынские источники.

Для изучения объекта прибыла группа Военно-морских сил страны. Оказалось, что катер начинен взрывчаткой.

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«Предположительно, это украинский морской дрон», — заявили румынские специалисты.

Минобороны Румынии о смертоносной начинке катера официально не сообщало. Эксперты предположили, что морской дрон сбился с курса, либо у него закончилось топливо при выполнении операции против России.

На борту катера нашли боевую часть ракеты П-15 «Термит». Это боеприпас советского образца 1950-х годов.

Безэкипажный катер ВМС Украины ранее уничтожили в акватории Черного моря. Морской дрон двигался в направлении Крыма.