30 декабря 2023, 10:33
Катер ВМС Украины уничтожили по пути к Крыму
МО: патрульный катер ЧФ уничтожил катер ВМС Украины в Черном море
Беээкипажный катер ВМС Украины, следовавший к Крыму, уничтожили в акватории Черного моря. Об этом сообщило Минобороны России.
Уточняется, что цель обнаружили в северо-западной части акватории около 10:00 30 декабря.«Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота», — информировали в ведомстве.
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также рассказал в Telegram-канале, что российские военные отразили попытку атаки надводного беспилотника — этим он объяснил жителям громкие звуки, которые раздавались в городе. По данным Развожаева, безэкипажный катер ликвидировали в трех километрах от Севастопольской бухты.
В ночь на 30 декабря дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 32 украинских беспилотника над Московской, Брянской, Орловской и Курской областями. ВСУ применили беспилотные летательные аппараты самолетного типа. О пострадавших не сообщалось.
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