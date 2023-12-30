Важное 30 декабря 2023, 10:33 Катер ВМС Украины уничтожили по пути к Крыму МО: патрульный катер ЧФ уничтожил катер ВМС Украины в Черном море РИА «Новости»

Читать 360tv в

Беээкипажный катер ВМС Украины, следовавший к Крыму, уничтожили в акватории Черного моря. Об этом сообщило Минобороны России.

Уточняется, что цель обнаружили в северо-западной части акватории около 10:00 30 декабря.

Реклама

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также рассказал в Telegram-канале, что российские военные отразили попытку атаки надводного беспилотника — этим он объяснил жителям громкие звуки, которые раздавались в городе. По данным Развожаева, безэкипажный катер ликвидировали в трех километрах от Севастопольской бухты.

В ночь на 30 декабря дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 32 украинских беспилотника над Московской, Брянской, Орловской и Курской областями. ВСУ применили беспилотные летательные аппараты самолетного типа. О пострадавших не сообщалось.