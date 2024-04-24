24 апреля 2024, 00:17
Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью
Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью дроне ВСУ
Дежурные средства противовоздушной обороны сбили беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что летательный аппарат вошел в в воздушное пространство России с территории Украины около 21:50 по московскому времени. Целями беспилотника назвали попытку совершения теракта,
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«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — заявили в пресс-службе.
Запущенный с территории Украины дрон-камикадзе упал и взорвался на проходной промышленного предприятия в городе Шебекино Белгородской области. Травмы различной степени тяжести получили трое мужчин.
Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что пострадавших забрали в больницу прибывшие нам место врачи. Состояние раненых медики оценили, как средней степени тяжести. Глава региона добавил, что разлетевшиеся осколки летательного аппарата повредили пять автомобилей.
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Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
ПВО
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