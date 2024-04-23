Происшествия 23 апреля 2024, 19:39 Трое мужчин пострадали при атаке дрона-камикадзе в Шебекине Гладков сообщил о 3 пострадавших мужчинах при атаке дрона в Шебекине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины взорвался возле проходной промышленного предприятия в городе Шебекино Белгородской области. Ранения получили три человека, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки и плеча, бригада скорой помощи доставила его в областную клиническую больницу. Еще двух мужчин — одного с осколочным ранением живота, второго с осколочными ранениями голени и кисти — госпитализировали в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал он.

Реклама

По словам Гладкова, врачи оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести, им оказывают всю необходимую помощь.

Также специалисты зафиксировали повреждения у пяти легковых автомобилей. Сейчас на месте работают оперативные службы.

Минувшей ночью система ПВО уничтожила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Среди местных жителей никто не пострадал.