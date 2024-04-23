23 апреля 2024, 19:39
Трое мужчин пострадали при атаке дрона-камикадзе в Шебекине
Гладков сообщил о 3 пострадавших мужчинах при атаке дрона в Шебекине
Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины взорвался возле проходной промышленного предприятия в городе Шебекино Белгородской области. Ранения получили три человека, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки и плеча, бригада скорой помощи доставила его в областную клиническую больницу. Еще двух мужчин — одного с осколочным ранением живота, второго с осколочными ранениями голени и кисти — госпитализировали в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал он.
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По словам Гладкова, врачи оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести, им оказывают всю необходимую помощь.
Также специалисты зафиксировали повреждения у пяти легковых автомобилей. Сейчас на месте работают оперативные службы.
Минувшей ночью система ПВО уничтожила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Среди местных жителей никто не пострадал.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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