19 марта 2023, 01:25
Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: ВСУ за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР из РЗСО
Украинские войска за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР и выпустили в общей сложности 37 боеприпасов. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«За истекшие сутки Представительство сообщало о 11 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в заявлении.
Реклама
Украинские войска совершили пять обстрелов по Донецкому направлению, при этом они использовали артиллерию калибра 155 и 122 миллиметра.
Реклама
В Горловке зафиксировали четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров. По одному обстрелу из артиллерии 155 миллиметров и РСЗО были сделаны на Ясиноватском и Харцызском направлениях.
Также в СЦКК сообщили о гибели одного мирного жителя. Кроме того, в региональном центре ранения получили четыре человека. Под огонь ВСУ попали Горловка, Минеральное, Донецк и Старомихайловка.
В этот же день украинские военные выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров по населенному пункту Минеральное в ДНР, в результате был ранен один мужчина.
ДНР
ВСУ
Донецк
Горловка
Реклама
Реклама