Происшествия 19 марта 2023, 01:25 Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР СЦКК: ВСУ за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР из РЗСО РИА «Новости»

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Украинские войска за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР и выпустили в общей сложности 37 боеприпасов. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«За истекшие сутки Представительство сообщало о 11 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в заявлении.

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Украинские войска совершили пять обстрелов по Донецкому направлению, при этом они использовали артиллерию калибра 155 и 122 миллиметра.

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В Горловке зафиксировали четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров. По одному обстрелу из артиллерии 155 миллиметров и РСЗО были сделаны на Ясиноватском и Харцызском направлениях.

Также в СЦКК сообщили о гибели одного мирного жителя. Кроме того, в региональном центре ранения получили четыре человека. Под огонь ВСУ попали Горловка, Минеральное, Донецк и Старомихайловка.

В этот же день украинские военные выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров по населенному пункту Минеральное в ДНР, в результате был ранен один мужчина.