23 февраля 2023, 03:03
Украинские войска выпустили по Донецку более 30 снарядов за 2 часа
СЦКК: ВСУ менее чем за два часа выпустили по Донецку 33 снаряда
Украинские боевики менее чем за два часа нового дня выпустили по Донецку более 30 снарядов. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.
Обстреливать город ВСУ начали ровно в полночь — в сторону Киевского района полетело четыре снаряда. Атаки на район продолжились: украинские военные выпустили еще 25 снарядов в 00:11, 00:30, 01:20 и в 01:39. Еще четыре снаряда направили в 01:45 по Кировскому району Донецка.
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Все снаряды были одного так называемого «натовского» калибра — 155 миллиметров.
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Кроме этого, ВСУ обстреляли Ясиноватский район — выпущено семь снарядов.
Ранее сообщалось, что киевские власти могут устроить в праздничные и выходные различные провокации, а также усилить обстрелы. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов и врио главы ДНР Денис Пушилин. Они рекомендовали жителям соблюдать осторожность и по возможности реже выходить на улицы.
ВСУ
Донецк
Ясиноватая
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