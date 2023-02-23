Происшествия 23 февраля 2023, 03:03 Украинские войска выпустили по Донецку более 30 снарядов за 2 часа СЦКК: ВСУ менее чем за два часа выпустили по Донецку 33 снаряда РИА «Новости»

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Украинские боевики менее чем за два часа нового дня выпустили по Донецку более 30 снарядов. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.

Обстреливать город ВСУ начали ровно в полночь — в сторону Киевского района полетело четыре снаряда. Атаки на район продолжились: украинские военные выпустили еще 25 снарядов в 00:11, 00:30, 01:20 и в 01:39. Еще четыре снаряда направили в 01:45 по Кировскому району Донецка.

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Все снаряды были одного так называемого «натовского» калибра — 155 миллиметров.

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Кроме этого, ВСУ обстреляли Ясиноватский район — выпущено семь снарядов.

Ранее сообщалось, что киевские власти могут устроить в праздничные и выходные различные провокации, а также усилить обстрелы. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов и врио главы ДНР Денис Пушилин. Они рекомендовали жителям соблюдать осторожность и по возможности реже выходить на улицы.