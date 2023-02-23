Происшествия 23 февраля 2023, 02:25 Украинские боевики запланировали провокации в День защитника Отечества Член ВГА Рогов заявил о подготовке ВСУ провокаций в предстоящие праздничные дни РИА «Новости»

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Украинские власти готовят провокации в приграничных регионах России на этой неделе, когда страна будет отмечать День защитника Отечества. Об этом РИА «Новости» заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Украинские боевики, по имеющейся информации, готовят провокации на период предстоящих праздничных и выходных дней, особенно 23 февраля», — сказал он.

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Рогов отметил, что речь может идти не только об обстрелах, но даже терактах. Он обратился ко всем россиянам с призывом быть бдительными.

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Ранее о возможной повышенной активности противника в праздники предупреждал врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Есть информация, что и в ближайшие 2–3 дня обстрелы со стороны украинских вооруженных формирований усилятся», — написал он 22 февраля.

Он отметил, что ПВО работают в усиленном режиме, а артиллеристы ведут активную батарейную борьбу. Тем не менее, он порекомендавал жителям как можно реже в эти дни выходить на улицы.

Накануне, 22 февраля, ВСУ несколько обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате пострадали три человека, один из них находится в тяжелом состоянии.