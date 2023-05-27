27 мая 2023, 10:39
Украинские войска вновь обстреляли Донецк из РСЗО
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО
Украинские войска обстреляли в субботу, 27 мая, Кировский район Донецка из реактивной системы залпового огня, выпустив 10 ракет. Данные привело представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации огня.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:30 — населенный пункт Максимильяновка — Донецк (Кировский район)», — уточнили в ведомстве.
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По городу выпустили 10 ракет из РСЗО. В ночь на субботу и утором Донецк обстреляли пять раз. Под огонь противника попали Куйбышевский, Киевский и Кировский районы. Боевики стреляли город из населенных пунктов Нетайлово и Ласточкино.
Мэр города Алексей Кулемзин показал в своем Telegram-канале последствия вражеского обстрела Киевского района. Снаряды повредили многоквартирные жилые дома по улицам Очаковская и Лавренева.
В пятницу, 26 мая, сотрудники СЦКК и журналист попали под обстрел ВСУ в Донецке.
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