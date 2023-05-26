Происшествия 26 мая 2023, 09:55 Сотрудники СЦКК и журналист попали под обстрел ВСУ в Донецке «Донецкое агентство новостей»: под обстрел ВСУ попали сотрудники СЦКК и журналист РИА «Новости»

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Сотрудники Совместного центра контроля и координации огня ДНР и журналист попали под обстрел со стороны украинских военных в Донецке. Об этом сообщило «Донецкое агентство новостей».

По информации источника, работники СЦКК попали под обстрел боевиков во время обследования клинической больницы профзаболеваний, которая получила повреждения в результате первого артиллерийского налета в пятницу.

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«Когда началась атаки, журналист, сотрудники СЦКК и работники медицинского учреждения спустились в подвал, никто из них не пострадал», — говорится в сообщении.

Мэр города Алексей Кулемзин сообщал, что снаряд ВСУ попал в здание Научно-исследовательского института в Калининском районе Донецка, один человек погиб.

СЦКК уточнял, что ВСУ вели обстрел со стороны населенного пункта Дачное и выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня.