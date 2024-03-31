Происшествия 31 марта 2024, 16:11 Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 13 снарядов по Горловке и Донецку РИА «Новости»

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Украинские боевики открыли огонь по Донецку и Горловке в воскресенье. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации.

Всего ВСУ выпустили 13 снарядов калибра 155 миллиметров со стороны населенных пунктов Дзержинск и Желанное Второе.

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Под огнем оказались Никитовский район Горловки, а также Петровский и Кировский районы Донецка. Информация о разрушения и пострадавших пока что не поступала.

Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены угледобывающие предприятия и химический концерн «Стирол». До начала вооруженного конфликта в Донбассе население города составляло порядка 250 тысяч человек.

Ранее стало известно, что во время проведения выборов президента России в ДНР перехватили свыше 180 украинских беспилотников.