Происшествия 09 июля 2023, 08:52 Украинские военные выпустили 28 снарядов по Донецку СЦКК ДНР сообщил, что ВСУ выпустили 28 снарядов по Горловке РИА «Новости»

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Украинские военные в ночь на воскресенье и утром обстреляли Донецк. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации огня в Telegram-канале.

В общей сложности по городу за шесть часов выпустили 28 снарядов «натовского» калибра.

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Первый воскресный обстрел начался в 01:45 со стороны населенного пункта Нетайлово. По Киевскому району Донецка выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.

Через полчаса в зону обстрела попал Куйбышевский район города, а под утро — Петровский и Кировский. Украинские боевики продолжили наносить удары со стороны населенного пункта. Максимильяновка.

Утром обстрел Донецка начался из населенного пункта Галицыновка.

«08:15 — населенный пункт Галицыновка — Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров», — уточнили в СЦКК ДНР.

В 08:35 ВСУ повторили залп. В городе взорвались еще пять ракет.

В субботу, 8 июля, украинские боевики обстреляли Донецк десятью снарядами.