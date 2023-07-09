09 июля 2023, 08:52
Украинские военные выпустили 28 снарядов по Донецку
СЦКК ДНР сообщил, что ВСУ выпустили 28 снарядов по Горловке
Украинские военные в ночь на воскресенье и утром обстреляли Донецк. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации огня в Telegram-канале.
В общей сложности по городу за шесть часов выпустили 28 снарядов «натовского» калибра.
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Первый воскресный обстрел начался в 01:45 со стороны населенного пункта Нетайлово. По Киевскому району Донецка выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Через полчаса в зону обстрела попал Куйбышевский район города, а под утро — Петровский и Кировский. Украинские боевики продолжили наносить удары со стороны населенного пункта. Максимильяновка.
Утром обстрел Донецка начался из населенного пункта Галицыновка.
«08:15 — населенный пункт Галицыновка — Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров», — уточнили в СЦКК ДНР.
В 08:35 ВСУ повторили залп. В городе взорвались еще пять ракет.
В субботу, 8 июля, украинские боевики обстреляли Донецк десятью снарядами.
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