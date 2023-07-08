Происшествия 08 июля 2023, 07:29 Украинские боевики снова обстреляли Донецк СЦКК ДНР: ВСУ ударили по Донецку десятью снарядами калибром 155 миллиметров РИА «Новости»

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В ночь на субботу и утром украинские боевики в очередной раз обстреляли Донецк. По городу выпустили десять снарядов. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации огня в Telegram-канале.

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:10 — населенный пункт Максимильяновка — Донецк», — уточнили в ведомстве.

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Во время ночного обстрела противник выпустил по Петровскому району пять снарядов калибром 155 миллиметров. Утром ВСУ снова ударили по городу ракетами «натовского» калибра.

Пять снарядов калибром 155 миллиметров также взорвались в Петровском районе. Обстрел вели из населенного пункта Максимильяновка.

Кроме того, противник обстрелял Светлодарск со стороны Дылеевки. ВСУ выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров.

В начале июля ВСУ также обстреляли Донецк. Боевики выпустили 11 снарядов калибром 155 миллиметров со стороны населенных пунктов Нетайлово и Орловка.