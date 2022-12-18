Важное 18 декабря 2022, 16:52 Украинские военные снова обстреляли Донецк из «Градов» Мэр Кулемзин: ВСУ выпустили до Донецку 10 ракет из РСЗО «Град»

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Украинские военные в очередной раз открыли огонь по Донецку, написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, ВСУ обстреляли Ворошиловский и Киевский районы, часть снарядов упала возле «Донбасс Арены».

«Украинские карательные формирования в 16:17 обстреляли Ворошиловский и Киевский районы. Из населенного пункта Тоненькое выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 „Град“», — отметил градоначальник.

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По его словам, снаряды упали возле стадиона «Донбасс Арена» и на проспекте Германа Титова.

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Очевидцы сообщили, что на «Донбасс Арене» посыпалось остекление. Снаряды упали также у РСК «Олимпийский», ДМ «Юность», краеведческого и выставочного центров, уточнил Кулемзин. Он добавил, что в результате ударов ВСУ есть возгорания. Власти уточняют информацию о пострадавших и разрушениях.

Ранее 18 декабря украинские военные выпустили по столице ДНР 40 ракет из «Града» за 10 минут. Также под огонь попали Макеевка и Ясиноватая.