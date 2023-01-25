Происшествия 25 января 2023, 09:19 Украинские военные переоделись в российскую форму и попытались отобрать у жителей ДНР машину «Военное обозрение»: в ДНР схватили двух диверсантов ВСУ, переодетых в российскую форму

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В Донецкой Народной Республике схватили двух украинских диверсантов. Мужчины переоделись в форму российских солдат и, чтобы попасть в тыл, попытались конфисковать у мирных жителей автомобиль. Их арестовали как шпионов, рассказал «Военному обозрению» командир батальона «Апостол» под Авдеевкой.

По его словам, военные регулярно берут в плен диверсантов из Вооруженных сил Украины, на этот раз им помогли мирные жители. Именно они рассказали о двух странных мужчинах в потрепанной форме, которые голосовали на дороге. Бойцы из Житомирской области под видом российских военных пробрались на освобожденную территорию и решили уйти из прифронтовой зоны в тыл. Для этого им понадобилась машина.

Они встали у дороги, начали останавливать проезжающие авто и требовать отдать их для неких военных нужд. Никто не соглашался, а один из водителей доложил обо всем бойцам. Диверсантов, по словам комбата, схватили и обезоружили. Автор статьи заметил, что по Женевской конвенции взятых в форме врага диверсантов признают шпионами, а не военнопленными.

Военкоры «Русской весны» 20 января рассказали, что в ДНР ударом противотанковой управляемой ракеты уничтожили группу диверсантов. Их засекли ночью в самом начале вылазки.