Происшествия 12 февраля 2023, 13:44 Украинские военные ограбили магазин сотовой связи в Херсоне Источник РИА «Новости»: украинские военные обокрали магазин в Херсоне Сайт президента Украины

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Украинские военнослужащие проникли в магазин сотовой связи в Херсоне и украли деньги, мобильные телефоны. Их действия зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщил РИА «Новости» источник.

«Неизвестные в военной форме выбили стекла и украли деньги в сумме 360 тысяч гривен, а также 16 мобильных телефонов Xiаomi, Redmi, NARZO и Samsung. Ущерб превысил более 600 тысяч гривен», — сообщил собеседник агентства.

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С заявлением в полицию обратился владелец салона «Кибернетики», куда приникли военные ВСУ. Камеры поймали в объектив трех украинских военных в форме. Ограбление произошло ночью 9 февраля.

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Ранее о мародерстве солдат ВСУ сообщил житель освобожденного Соледара. Он рассказал, что украинские военные на гражданских машинах вывезли из поселка личные вещи жителей, бытовую технику, вплоть до туалетной бумаги.