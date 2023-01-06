Происшествия 06 января 2023, 07:13 Украинские боевики обстреляли многоквартирный жилой дом в ЛНР СЦКК ЛНР: в Рубежном из-за обстрелов ВСУ пострадал многоквартирный жилой дом РИА «Новости»

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Украинские боевики нанесли удар по населенному пункту Рубежное в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил региональный Совместный центр контроля и прекращения огня в Telegram-канале.

Под огонь попал многоквартирный жилой дом, националисты ударили по нему четырьмя снарядами калибром 155 миллиметров. О пострадавших и разрушениях пока официально не сообщалось.

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Ранее бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что больница в населенном пункте Кременная перешла на амбулаторный прием пациентов, так как из-за обстрелов нет возможности госпитализировать людей.

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Он уточнил, что тяжелобольных и раненных приходится увозить в другие города ЛНР. Город испытывает большие коммунальные проблемы, боевики намеренно повреждают трубы теплоснабжения.