06 января 2023, 07:13
Украинские боевики обстреляли многоквартирный жилой дом в ЛНР
СЦКК ЛНР: в Рубежном из-за обстрелов ВСУ пострадал многоквартирный жилой дом
Украинские боевики нанесли удар по населенному пункту Рубежное в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил региональный Совместный центр контроля и прекращения огня в Telegram-канале.
Под огонь попал многоквартирный жилой дом, националисты ударили по нему четырьмя снарядами калибром 155 миллиметров. О пострадавших и разрушениях пока официально не сообщалось.
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Ранее бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что больница в населенном пункте Кременная перешла на амбулаторный прием пациентов, так как из-за обстрелов нет возможности госпитализировать людей.
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Он уточнил, что тяжелобольных и раненных приходится увозить в другие города ЛНР. Город испытывает большие коммунальные проблемы, боевики намеренно повреждают трубы теплоснабжения.
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ВСУ
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