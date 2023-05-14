Происшествия 14 мая 2023, 07:16 Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 23 снаряда по Донецку и Ясиноватой РИА «Новости»

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Украинские боевики в ночь на воскресенье и утром нанесли удар по Донецку и Ясиноватой. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр контроля и координации прекращения огня.

Боевики вели обстрел Донецка со стороны населенного пункта Максимильяновка.

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:50 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк», — уточнило представительство ДНР в СЦКК.

Удар пришелся по Петровскому району. ВСУ выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.

Утром в воскресенье боевики дважды обстреляли Ясиноватую из населенного пункта Ласточкино. В 6:30 они выпустили восемь снарядов «натовского» калибра, а, спустя 50 минут, еще десять таких же ракет.

В субботу, 12 мая, украинские военные обстреляли Кировский и Куйбшевский районы Донецка со стороны населенного пункта Нетайлово.