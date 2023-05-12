12 мая 2023, 07:42
Украинские военные обстреляли Донецк
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку
Украинские боевики утром в пятницу нанесли удар по Донецку. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр контроля и координации прекращения огня.
Боевики вели обстрел со стороны населенного пункта Нетайлово, под обстрелом оказались Кировский и Куйбшевский районы города.
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Всего националисты выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Официальной информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.
Накануне, 11 мая, временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал, что в четверг ВСУ выпустили по ДНР почти 200 снарядов из реактивных систем залпового огня.
ВСУ
Донецк
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