Происшествия 12 мая 2023, 07:42 Украинские военные обстреляли Донецк СЦКК ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские боевики утром в пятницу нанесли удар по Донецку. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр контроля и координации прекращения огня.

Боевики вели обстрел со стороны населенного пункта Нетайлово, под обстрелом оказались Кировский и Куйбшевский районы города.

Реклама

Всего националисты выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.

Официальной информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.

Накануне, 11 мая, временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал, что в четверг ВСУ выпустили по ДНР почти 200 снарядов из реактивных систем залпового огня.