Происшествия 11 мая 2023, 16:28 Почти 200 снарядов из РСЗО выпустили ВСУ за 11 мая по ДНР Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ выпустили по республике 194 снаряда из РСЗО за 11 мая РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские военные в течение четверга, 11 мая, выпустили по территории Донецкой Народной Республики 194 боеприпаса из реактивных систем залпового огня. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«В четверг украинские военные уже выпустили 194 боеприпаса из РСЗО по населенным пунктам республики», — написал он.

Реклама

Пушилин отметил, что боевики в основном наносят удары по мирным кварталам. Больше всего прилетов зафиксировали в Горловке, а также Кировском и Петровском районах Донецка.

«Ранения получили 11 мирных жителей, среди них девочки 2019 и 2010 годов рождения. Врачи оказали пострадавшим всю необходимую помощь», — добавил исполняющий обязанности главы республики.

Кроме того, снаряды повредили шесть объектов жилой инфраструктуры и 21 жилое домостроение.

Ранее в четверг СЦКК ДНР сообщил, что под обстрел украинских боевиков попал населенный пункт Гольмовский.