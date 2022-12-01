Важное 01 декабря 2022, 20:04 Украинские военные обстреляли Донецк Жители Донецка сообщили о пожаре после обстрелов со стороны ВСУ

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Украинские военные вновь атаковали Донецк, сообщил Telegram-канал «Звезда». Местные жители рассказали о пожарах в городе после атаки ВСУ.

Информацию подтвердил глава Донецка Алексей Кулемзин. В своем Telegram-канале он написал, что противник открыл огонь по Ворошиловскому району города.

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«Не выходите на улицу. Берегите себя!», — обратился к жителям градоначальник. Он добавил, что со стороны Андреевки по Донецку выпустили 12 ракет из систем залпового огня БМ-21 «Град». По словам Кулемзина, власти уточняют последствия пожара. Известно как минимум о повреждении фасадов и остеклении двух многоквартирных жилых домов рядом с магазином «Изумруд» в Киевском районе Донецка.

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Ранее днем 1 декабря по центру столицы ДНР выпустили не менее 10 снарядов из «Града», сообщил РЕН ТВ. Один из них попал в здание гостиницы «Рамада». В результате атаки погиб один человек, еще трое получили ранения.

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Первыми сирены услышали жители Киева. Их призвали укрыться в убежищах.