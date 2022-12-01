Важное 01 декабря 2022, 15:33 Воздушную тревогу объявили в ряде регионов Украины Воздушную тревогу объявили в Киеве, Днепропетровской и других областях Украины Unsplash

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В ряде регионов Украины прозвучала сирена воздушной тревоги. Предупреждение получили жители Киева, а также Днепропетровской, Ивано-Франковской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Хмельницкой областей, следует из данных онлайн-карты тревог украинского Минцифры.

Согласно информации сервиса, тревогу объявили практически во всех регионах страны, включая западные земли — Львовскую, Волынскую и Закарпатские области. Первыми предупредили жителей Киева — в 15:19 по московскому времени, после чего сирена прозвучала на остальной территории.

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В киевской городской администрации подтвердили информацию. Власти призвали горожан срочно проследовать в укрытия гражданской защиты.

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Российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины после взрыва на Крымском мосту. Глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий рассказал, что ВС России повредили самые крупные ГЭС и ТЭС страны. По его словам, для преодоления последствий ударов местным властям необходимо запастись генераторами.