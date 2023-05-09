Происшествия 09 мая 2023, 08:50 Украинские боевики обстреляли село в Брянской области Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле села Курковичи со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа. Один из снарядов разорвался в нескольких метрах от детского сада, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Сегодня, в 05:30, ВСУ обстреляли населенный пункт Курковичи Стародубского муниципального округа. Один из снарядов разорвался в нескольких метрах от детского сада», — написал глава региона.

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Он уточнил, что осколки боеприпаса выбили окна в дошкольном учреждении. В детском саду загорелись постельные принадлежности. Взрыв нарушил электроснабжение здания.

Благодаря помощи пограничников с огнем удалось справиться до прибытия пожарных.

Богомаз обратил внимание, что ракеты повредили спортивную площадку. На месте происшествия начали работу сотрудники оперативных служб.

В начале мая украинские солдаты уже обстреливали село Курковичи. Тогда в одном из частных домов начался пожар.