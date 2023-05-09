09 мая 2023, 08:50
Украинские боевики обстреляли село в Брянской области
Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле села Курковичи со стороны ВСУ
Вооруженные силы Украины обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа. Один из снарядов разорвался в нескольких метрах от детского сада, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Сегодня, в 05:30, ВСУ обстреляли населенный пункт Курковичи Стародубского муниципального округа. Один из снарядов разорвался в нескольких метрах от детского сада», — написал глава региона.
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Он уточнил, что осколки боеприпаса выбили окна в дошкольном учреждении. В детском саду загорелись постельные принадлежности. Взрыв нарушил электроснабжение здания.
Благодаря помощи пограничников с огнем удалось справиться до прибытия пожарных.
Богомаз обратил внимание, что ракеты повредили спортивную площадку. На месте происшествия начали работу сотрудники оперативных служб.
В начале мая украинские солдаты уже обстреливали село Курковичи. Тогда в одном из частных домов начался пожар.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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