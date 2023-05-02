Происшествия 02 мая 2023, 07:46 Украинские военные обстреляли село в Брянской области Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле села Курковичи со стороны ВСУ Губернатор Брянской области Александр Богомаз / Telegram

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Вооруженные силы Украины 2 мая обстреляли село Курковичи. Местные жители не пострадали, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Утром ВСУ произвели обстрел села Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет», — написал он.

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В одном из частных домов, по словам Александра Богомаза, начался пожар. Оперативные службы выехали на место.

Брянскую область на минувшей неделе обстреливали несколько раз. Украинские войска 30 апреля атаковали поселок Суземка. От полученных ранений погибли четыре человека. ВСУ использовали для ударов реактивную систему залпового огня, несколько снарядов сбили в воздухе. Один дом разрушили полностью.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что одним из условий поставок оружия на Украину стал запрет на его использование для ударов по территории России. По его словам, решения о военной помощи ФРГ принимали сообща с другими странами.