Пожар начался на белгородской нефтебазе после попадания снаряда | 360°

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15 октября 2022, 15:45

Пожар начался на белгородской нефтебазе после попадания снаряда

Глава Белгородской области Гладков сообщил о пожаре на нефтебазе после обстрела

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Выпущенный в ходе очередного обстрела Белгородской области снаряд попал в резервуар нефтебазы в поселке Разумное. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия», — рассказал он.

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Гладков сообщил, что МЧС уже приступили к ликвидации возгорания. Угрозы распространения огня нет. Информации о пострадавших и погибших не поступало.

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Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Несколько дней назад из-за попадания украинской ракеты одна из многоэтажек в Белгороде получила серьезные повреждения. Спустя время ВСУ атаковал таможенный пропускной пункт в области.

13 октября боевики Зеленского подорвали сахарный завод в поселке Октябрский, сообщил телеканал «Царьград».

Вчера ВСУ взорвали склад с боеприпасами в поселке Октябрьский. В результате детонации погибли несколько человек. Из-за постоянных атак глава региона заявил о том, что во всех школах области каникулы начинаются раньше срока — с 17 октября.

ВСУ

Удар ВСУ по нефтебазе в Белгороде

Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ

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