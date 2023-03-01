Происшествия 01 марта 2023, 07:42 Украинские боевики обстреляли населенные пункты ЛНР из HIMARS СЦКК ЛНР: ВСУ обстреляли Сватово и Стаханов из РСЗО HIMARS, пострадали три человека РИА «Новости»

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Украинские боевики нанесли удар по населенным пунктам Сватово и Стаханов из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр контроля и координации огня.

Всего националисты выпустили восемь ракет. Ранения получили три мирных жителя.

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Также пострадали линии электропередач, цеха Стахановского вагоностроительного завода и восемь многоквартирных жилых домов.

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Ранее бывший офицер Народной милиции ЛНР, военный эксперт Леонид Марочко сообщил, что российские войска перешли в наступление по линии боевого соприкосновения в республике.

По его словам, наибольшую активность продемонстрировали военнослужащие второго армейского корпуса Минобороны России и добровольческие подразделения.