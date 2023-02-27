Спецоперация 27 февраля 2023, 17:58 Российские войска перешли в наступление на линии соприкосновения в ЛНР Подполковник ЛНР в отставке Марочко заявил о наступлении российских сил на позиции ВСУ РИА «Новости»

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Боевая инициатива на всей линии соприкосновения в Луганской Народной Республике сейчас находится на стороне российских военных, в числе которых также есть добровольческие отряды. Об этом в беседе с «Радио 1» заявил военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он подчеркнул, что особую активность на всей линии боевого соприкосновения проявили военные второго армейского корпуса Министерства обороны России.

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«В целом могу сказать, что сейчас довольно неплохие результаты показывают все военнослужащие, в числе которых и добровольческие отряды», — заявил Марочко.

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Он добавил, что российские силы успешно отразили попытку контрнаступления войск противника в районе Кременной, а также показали большие успехи на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.

Украинские военные за минувшие сутки потеряли около 140 человек убитыми и ранеными на Краснолиманском направлении в результате ударов авиации и артиллерии группировки российских войск «Центр».

Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он отметил, что в результате атаки на этом участке специальной военной операции уничтожены принадлежащие ВСУ три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-20.