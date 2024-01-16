16 января 2024, 03:29
Украинские беспилотники сбили над Воронежем
Губернатор Гусев: силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ над Воронежем
Дежурные средства ПВО отразили атаки беспилотников ВСУ над Воронежем. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнил глава региона.
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По словам Гусева, в одном многоквартирном доме потушили огонь на балконе. Еще два МКД и несколько частных домов получили повреждения — выбиты окна. Губернатор отметил, что после поквартирного обхода уточнят информацию о поврежденном имуществе.
Оперативные службы уже работают на местах. Глава региона контролирует ситуацию.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила украинский беспилотник на подлете к Белгороду. По предварительной информации, пострадавших нет. После ликвидации дрона ВСУ пострадали два частных дома и хозяйственная постройка.
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