Происшествия 16 января 2024, 03:29 Украинские беспилотники сбили над Воронежем Губернатор Гусев: силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ над Воронежем РИА «Новости»

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Дежурные средства ПВО отразили атаки беспилотников ВСУ над Воронежем. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнил глава региона.

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По словам Гусева, в одном многоквартирном доме потушили огонь на балконе. Еще два МКД и несколько частных домов получили повреждения — выбиты окна. Губернатор отметил, что после поквартирного обхода уточнят информацию о поврежденном имуществе.

Оперативные службы уже работают на местах. Глава региона контролирует ситуацию.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила украинский беспилотник на подлете к Белгороду. По предварительной информации, пострадавших нет. После ликвидации дрона ВСУ пострадали два частных дома и хозяйственная постройка.