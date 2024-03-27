Происшествия 27 марта 2024, 18:11 Три украинских дрона уничтожили на подлете к Белгороду Гладков: средства ПВО сбили три дрона ВСУ над Белгородом РИА «Новости»

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Система ПВО сбила три беспилотных летательных аппарата самолетного типа в Белгородском районе на подлете к городу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — уточнил он.

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Гладков также отметил, что оперативные службы сейчас уточняют информацию о последствиях на земле.

Днем 27 марта украинские военные атаковали административное здание в Белгороде, в результате ранения получила женщина. Ее госпитализировали.

За минувшие сутки Белгородская область неоднократно подвергалась атакам со стороны ВСУ. На село Богун-Городок с квадрокоптера сбросили три взрывных устройства, никто не пострадал. Также украинские боевики выпустили три минометных снаряда по селу Вязовое.