Спецоперация 20 февраля 2024, 11:49 Жительница Донецка погибла и еще четыре человека пострадали при обстреле ВСУ Readovka: мирная жительница Донецка погибла при обстреле ВСУ Tsitsagi Nikita/news.ru/globallookpress

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ВСУ обстреляли центр Донецка — погибла женщина, еще четыре человека пострадали. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka.

По его данным, украинские боевики предприняли атаку на Киевский район. Один из снарядов РСЗО HIMARS угодил в Республиканский травматологический центр. Пострадавшим оказывают медпомощь. В эвакуации помогли народные дружины.

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В 11:16 глава Донецка Алексей Кулемзин предупреждал, что «в Киевском районе шумно», и просил жителей быть осторожнее. Позже он рассказал, что, по предварительным данным, на пересечении проспекта Панфилова и улицы Университетской в результате обстрела оказались повреждены административные здания. Кулемзин добавил, что сведения о пострадавших уточняются.

По информации представительства ДНР в СЦКК, с утра Донецк обстреливали дважды: в 10:05 со стороны Кураховки выпустили три снаряда натовского калибра (155 миллиметров) по Петровскому району, в 11:10 из Карловки — еще два таких же снаряда по Киевскому району. Об обстрелах из HIMARS пока не сообщалось.