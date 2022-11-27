27 ноября 2022, 13:12
Украинская армия нанесла удар по центру Донецка
СЦКК ДНР: удар по Донецку со стороны ВСУ повредил жилой фонд
Вооруженные силы Украины 27 ноября нанесли артиллеристский удар по центру Донецка. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).
Снаряды разорвались недалеко от «Донбасс-Арены». Один из боеприпасов пробил кровлю жилого дома.
Реклама
В СЦКК уточнили, что за прошедшие сутки зафиксировали 24 факта ведения огня со стороны ВСУ. На Донецком направлении противник применял артиллерию натовского калибра 155 миллиметров.
Реклама
ВСУ обстреляли четыре района Донецка — Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский. Один житель города погиб. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили два человека в Кировском и Киевском районах города.
ВСУ дважды за пять минут обстреляли ДНР утром 20 ноября. Снаряды выпустили выпущены по населенным пунктам Авдеевка и Каштановое.
ДНР
ВСУ
Реклама
Реклама